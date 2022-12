Va a casa della mamma e la trova morta nel congelatore: il biglietto lasciato sul tavolo

Un'anziana si è tolta la vita a Morrovalle (Macerata), chiudendosi nel congelatore di casa per morire. La tragica scoperta fatta ieri sera dalla figlia che, come ogni giorno, era andata a trovare la donna che vive da sola. Quando la figlia l'ha trovata ha subito chiamato i soccorsi, sul posto sono arrivati i sanitari del 118 che però non hanno potuto far altro che constatarne il decesso.

Il biglietto

Sono intervenuti anche i carabinieri per ricostruire l'accaduto. In casa è stato ritrovato un biglietto dove la 78enne avrebbe lasciato le sue ultime volontà.