Uccisa a 23 anni a botte dal fidanzato. L'ultimo post su Fb per l'8 marzo: «No alla violenza»

Messina

Il corpo presenta delle tumefazioni, il che fa pensare a pesanti percosse. Indaga la Squadra mobile della Questura. Ad avvisare la polizia sono stati i soccorritori di un'ambulanza giunti nella casa. La polizia ha sentito diverse persone, oltre al personale.



Poche ore prima di essere uccisa la donna aveva postato sul suo profilo Facebook messaggi contro la violenza sulle donne. «Lasciati alle spalle ciò che ti ha fatto soffrire. Lasciati alle spalle ciò che ti ha ferito. Lasciati alle spalle ciò che non puoi cambiare. Liberati da quei sentimenti che ti avvelenano. Non permettere a nessuno di spegnere il tuo sorriso. Perchè tu meriti il meglio».



Sempre ieri Alessandra aveva scritto anche un post su Facebook in vista dell'8 marzo, riferendosi a una nota serie televisiva che affrontava il tema della violenza sulle donne aveva commentato: «ci sono sempre nuovi temi di violenze sulle donne perché sono in mille modi».

Aveva 23 anni la giovane trovata morta aera senza vita nel letto della sua abitazione, nel quartiere di Santa Lucia Sopra Contesse a. La polizia ha rintracciato il fidanzato che ha confessato di averla ammazzata., 26 anni, dopo un lungo interrogatorio in Questura, ha ammesso di essere l'assassino, confermando i sospetti degli inquirenti. L'uomo è stato interrogato alla presenza del suo avvocato. L'indagine è coordinata dal Procuratore Maurizio De Lucia.