Jessica, uccisa a 19 anni dall'amico tramviere che la ospitava a Milano: «Ho fatto un guaio grosso»

Mercoledì 7 Febbraio 2018, 11:48 - Ultimo aggiornamento: 07-02-2018 14:44

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Giallo a. Il cadavere di unaè stato trovato nel proprio appartamento di via Brioschi. La giovane è stata uccisa a coltellate.Dell'omicidio, avvenuto al secondo piano della scala 11 di un palazzo di dipendenti Atm, è sospettato un tramviere di 39 anni, che è stato arrestato, che vi abitava con la compagna. Quest'ultima, in lacrime, è stata portata via dalla polizia per essere ascoltata. Non è chiaro se fosse presente in casa al momento dell'omicidio.La giovane da poco era ospite presso la casa dove l'uomo vive con la compagna. La coppia stamani, dalle prima informazioni, avrebbe avuto un violento litigio.«Ho fatto un guaio grosso», avrebbe detto questa mattina l'uomo passando in portineria, secondo quanto riferito da alcuni condomini dello stabile al civico 93 di via Brioschi. La giovane, di cui non si conosce ancora la causa del decesso, avrebbe avuto alle spalle un passato difficile.Uccisa a coltellate dall'uomo che aveva appena respinto. Ci sarebbe un rifiuto dietro l'omicidio. Secondo una prima ricostruzione della polizia, la ragazza è stata aggredita dal 39enne, che la stava ospitando nel suo appartamento, dopo un tentativo di approccio. L'uomo avrebbe atteso l'uscita della moglie da casa per approcciare la giovane. Il 39enne, in stato di choc, è ancora nell'appartamento insieme con la polizia."Ci sono persone con cui perdi tempo e altre con cui perdi il senso del tempo. È solo una questione di scelte..", è uno degli ultimi post pubblicati da Jessica Valentina Faoro prima dell'omicidio di questa mattina. A seguire ne aveva postato un altro con scritto: "Un giorno senza sorriso è un giorno perso...".Tante le foto in cui la vittima, lunghi capelli biondi e un fisico minuto, è ritratta sul social. In alcune compare quello che sembra essere il suo ragazzo. I post più numerosi della giovane, che dichiara su Facebook di lavorare per Foot Locker, sono però dedicati agli animali, ai cani, per cui la giovane manifesta un grande amore.