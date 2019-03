Giallo a Roma: donna trovata morta con lo scotch sulla bocca

Roma, dove pochi minuti prima delle 14 i sanitari del 118 sono intervenuti in un'abitazione al civico 81 di via Carlo Lorenzini, zona Serpentara. La vittima è una pensionata, Renata Rosa Balducci, 71 anni. Inizialmente l'intervento era stato segnalato come suicidio, ma una volta giunti sul posto i poliziotti hanno formulato anche un'altra ipotesi. terra senza vita, nella sua camera da letto, con il nastro adesivo sulla bocca. E' giallo a Montesacro , dove pochi minuti prima delle 14 i sanitari del 118 sono intervenuti in un'abitazione al civico 81 di via Carlo Lorenzini, zona Serpentara. La vittima è una pensionata, Renata Rosa Balducci, 71 anni. Inizialmente l'intervento era stato segnalato come suicidio, ma una volta giunti sul posto i poliziotti hanno formulato anche un'altra ipotesi. È stata la nipote a trovarla. Era riversa a

Martedì 19 Marzo 2019, 14:44 - Ultimo aggiornamento: 19-03-2019 19:33

Sarà l'autopsia ad accertare le cause della morte. La donna, che viveva sola in casa e soffriva di depressione, non rispondeva al telefono da ore. Per questo la nipote è andata a cercarla, scoprendola senza vita. Ai sanitari del 118 intervenuti sul posto non è rimasto che chiamare la polizia arrivata con due volanti insieme ai colleghi della Scientifica. Pur ipotizzando in un primo momento il suicidio, ogni pista resta aperta proprio in considerazione dello scotch che la vittima aveva a tappare naso e bocca. La salma è ora a disposizione dell'autorità giudiziaria.