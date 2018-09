Donna di ottantatre anni trovata morta in casa. Fermato il figlio

Sabato 1 Settembre 2018, 15:54 - Ultimo aggiornamento: 01-09-2018 16:28

Una donna di 83 anni, Giuseppina Bini, è stata trovata morta nella sua casa di San Basilio a Roma, al terzo piano di via Diego Fabbri. A trovare il corpo della donna senza vita, ma con vistose ferite ed ecchimosi, è stata la polizia, chiamata dai vicini di casa. Le forze dell'ordine hanno fermato il figlio, un ragazzo di 43 anni con problemi psichiatrici, in cura presso il centro di igiene mentale della zone. Il ragazzo è ora in commissarriato.Ad avvertire la polizia sono stati i vicini della signora, messi in allarme dal fatto di non aver visto la donna per parecchio tempo. Quando hanno provato a bussare alla porta, non avendo ricevuto nessuna risposta si sono rivolti alle forze dell'ordine. Nelle prossime ore la polizia scentifica provvederà a fare i rilievi necessari nella casa della signora; lunedì è prevista invece l'autopsia. Sulla vincenda indaga la squadra mobile insieme al commissariato di San Basilio.