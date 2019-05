Roma, trovato il corpo di una donna sotto Ponte Sisto

Giovedì 2 Maggio 2019, 13:00 - Ultimo aggiornamento: 02-05-2019 13:14

«C'è una donna morta, con il volto tumefatto sotto Ponte Sisto , lato Campo de' Fiori». A dare l'allarme una passante che ha notato verso le 10,30 il corpo senza vita della donna. Subito è scattato l'allarme, sul posto un'ambulanza del 118 che però assieme alla polizia non ha potuto far altro che constatarne il decesso. La polizia è ancora sotto Ponte Sisto, dalle prime indicazioni, pare che la donna sia morta da qualche giorno e non avrebbe dei segni di violenza. Indagini in corso.