Olbia, passeggia in spiaggia e stramazza al suolo: morta davanti ai bagnanti sotto choc

Ancora una tragedia in mare. Ancora una morte in spiaggia. Una domenica tragica in Sardegna sulla costa est. Una donna di 70 anni è morta, questa mattina alla spiaggia di Pittulongu, a poca distanza da Olbia. La tragedia si è consumata poco prima delle 11, mentre passeggiava in riva al mare con un caldo che sotto il sole raggiungeva quasi i 40 gradi.

APPROFONDIMENTI IL LUTTO Ferroviere morto di infarto a Caserta: «Stava inseguendo un... IL CASO West Nile, il virus è pericoloso? Un altro caso in Veneto.... BRESCIA Lago di Garda, l'eroe che ha salvato il figlio di 14 anni prima...

DONNA MORTA IN SPIAGGIA AD OLBIA IN SARDEGNA

La donna ha perso i sensi davanti ad altri bagnanti e si è accasciata sulla sabbia, che hanno tentato, inutilmente, di rianimarla. Sul posto sono arrivati i soccorritori del 118, che per oltre mezz’ora hanno tentato di rianimarla, ma ogni tentativo di rianimare l'anziana donna si è rivelato inutile. In zona si sono recati anche le forze dell’ordine e gli uomini della Guardia Costiera.

Insegue un ladro per aiutare una ragazza derubata, ferroviere si accascia e muore d'infarto