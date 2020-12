Donna travolta e uccisa dal treno a Besana Brianza: incidente a un passaggio a livello

Tragico incidente nella serata di domenica a un passaggio a livello in Lombardia di Besana Brianza, piccolo centro in provincia di Milano. Una donna di 30 anni è morta dopo essere stata travolta da un treno. L'incidente è avvenuto alle 19.30. A quanto è emerso da una prima ricostruzione, il macchinista del convoglio Trenord Lecco-Milano, diretto a Milano, non avrebbe potuto fare nulla per evitare l'impatto. Sul posto sono al lavoro i vigili del fuoco del comando provinciale di Monza, Polfer e carabinieri. Le indagini sono in corso.

Ultimo aggiornamento: 21:40

