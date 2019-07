Brindisi, giovane mamma muore dopo 10 ore in sala operatoria per un bendaggio gastrico

Venerdì 19 Luglio 2019, 23:30 - Ultimo aggiornamento: 20 Luglio, 14:57

© RIPRODUZIONE RISERVATA

OSTUNI - Muore dopo un bendaggio gastrico, lasciando marito e figlio di 6 anni. È accaduto ad una giovane donna di Ostuni , provincia di Brindisi : Annalisa Zizza, di 35 anni, sposata e madre di un bimbo di sei anni. E' accaduto nella clinica Mater Dei di Bari dove il marito giovedì scorso aveva accompagnato la moglie per un bendaggio gastrico, un intervento di chirurgia estetica che consiste nel restringimento dello stomaco. Entrata alle 9 del mattino in sala operatoria, da lì non è più uscita.Alle 19 hanno dato al marito la tragica notizia. Annalisa non c’era più. La sua Annalisa era deceduta intorno alle 18.30. La mamma quella sera non avrebbe più potuto abbracciare il suo bambino.Tra lo sconforto e la rabbia, la famiglia Saponaro ha immediatamente sporto denuncia all’Arma dei Carabinieri di Bari facendosi assistere dall’avvocato Fabio Cervellera.