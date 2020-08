Donna rifiuta la mascherina e fa fermare il treno: «Siete un popolo di schiavi». Passeggeri in rivolta

Poi non vi lamentate se richiudo o tutto pic.twitter.com/LGNcdDTzKY — Sciroccato (@SciroccatoS) August 14, 2020

Caosa bordo del. Una donna, di cui ancora non si conoscono le generalità, ha costretto il capotreno a fermare il convoglio su cui viaggiava insieme a molte altre persone, perché rifiutava di indossare la mascherina. Il tutto è documentato in un video che è diventato virale sui social network. La donna, che ha registrato il filmato per "denunciare" la sua situazione, se la prende con un addetto di Trenitalia dicendo: «Io ho il diritto di viaggiare sul treno, mi state mettendo in una condizione spiacevole».A chi le fa notare che potrebbe agire per far cambiare la legge invece di non rispettarla, lei risponde che lei sta «provando a cambiare la legge, mandando delle lettere» non meglio precisate. Palpabile la tensione a bordo. Un'altra passeggera del treno perde la pazienza e sbotta: «Lei non ha rispetto per la gente né per lo Stato» e si appella alle altre persone presenti nel vagone: «Facciamo votazione: chi è per la mascherina? Ecco, siamo la maggioranza. Noi siamo il popolo può obbedire al popolo?» E lei in tutta risposta dice: «Siete un popolo di schiavi» e chiude il video.