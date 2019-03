È giallo sulla morte di una donna di 52 anni trovata senza vita nel letto con una busta in testa, nella sua casa di viale Manzoni, a Roma, intorno alle 15. Sul posto sono intervenuti gli agenti dei commissariati Esquilino e San Giovanni. A dare l'allarme è stata la badante che ha chiamato i soccorsi.



Quando i sanitari del 118 sono arrivati sul posto però la donna era già morta. In casa c'era anche il figlio, che si trova agli arresti domiciliari. Secondo una prima ricostruzione, la donna avrebbe usato una bomboletta di gas da campeggio e la busta di plastica per suicidarsi. Gli investigatori ipotizzano che si tratti di un suicidio ma i contorni della vicenda non sono ancora chiari.

Venerdì 22 Marzo 2019

