Bussolengo, donna uccide a coltellate il marito e si costituisce: la vittima aveva 37 anni

Un uomo di 37 anni, autotrasportatore, è stato ucciso a coltellate dalla moglie, una donna di 36 anni di origine brasiliana, a Bussolengo (Verona) in Via San Valentino. La donna si è poi costituita confessando l'omicidio. Al momento sono in corso il sopralluoghi sulla scena del delitto da parte dei Carabinieri del Nucleo Investigativo di Verona e l'interrogatorio della donna da parte del pm di turno, nella caserma di Bussolengo.

APPROFONDIMENTI SAVONA Nadia uccisa con due coltellate, poi il marito si getta dal quinto... TRENTINO Punto da una zecca va in coma e muore dopo tre settimane di agonia FIJI Uccide la moglie in luna di miele, il femminicidio nel resort dove fu...

La donna si chiama Edlaine Ferreira, e ha confessato di aver ucciso il marito, Francesco Vetrioli, nella loro abitazione situata nel centro di Bussolengo. I due si erano sposati da poco tempo.

Compra un fucile per uccidere il fratello, i carabinieri lo fermano prima dell'agguato