Donna uccisa a martellate in strada dall'ex compagno: l'uomo è stato arrestato, choc a Brescia

Elena Casanova, 49 anni, è stata uccisa in strada a martellate dall'ex fidanzato Ezio Galesi. L'uomo, coetaneo di Elena, dopo aver ucciso la ex compagna, ha fatto chiamare i carabinieri ed ora si trova in stato di arresto. Il delitto è avvenuto a Castegnato, un piccolo comune italiano di 8 270 abitanti della provincia di Bresciai n Lombardia. A lanciare l'allarme sono stati i vicini di casa della donna.

APPROFONDIMENTI BRESCIA Brescia, mamma di due figli uccisa a coltellate dall'ex marito:... ROMA Roma, donna morta ad Ardea: arrestato il figlio

«Chiamate i carabinieri, l'ho uccisa a martellate»

«Chiamate i carabinieri, l'ho uccisa a martellate». Così Ezio Galesi, parlando in dialetto bresciano, si è rivolto ai vicini di casa della ex dopo averla uccisa. La coppia non stava più insieme da un anno e la donna, operaia all'Iveco in città e madre di una ragazza di 17 anni avuta dal primo matrimonio, è morta sul colpo a pochi metri dalla sua auto appena parcheggiata.

Secondo le prime ricostruzioni, Galesi sarebbe arrivato sotto casa di Elena in bicicletta. Lì, l'avrebbe aspettata e trascinata fuori dall'auto, per poi colpirla ripetutamente con un martello fino a ucciderla. Pare sia stato lui stesso, poi, a chiedere di avvertire le forze dell'ordine. Da inizio anno, la lista dei femminicidi in Italia conta 53 vittime