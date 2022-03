Donna uccisa con un colpo di pistola al petto in Calabria: il corpo senza vita trovato dal figlio

Una donna di 60 anni, Vincenzina Ribecco, é stata uccisa con un colpo di pistola nella sua abitazione a Cutro, nella frazione «San Leonardo». Il cadavere presentava un colpo di arma di fuoco al petto. A trovare il corpo senza vita é stato il figlio della donna, il cui cadavere era riverso sul pavimento. Il giovane ha avvertito il 118, ma per la donna non c'era più nulla da fare. Sull'omicidio indagano i carabinieri della Compagnia di Crotone e del Reparto operativo del Comando provinciale.

La donna era separata

I carabinieri stanno sentendo l'ex marito di Vincenzina Ribecco, la sessantenne uccisa stasera a «San Leonardo» di Cutro. La coppia era separata da alcuni anni e viveva in due centri diversi, lei a «San Leonardo» e lui a Cutro. Al momento, secondo quanto si é appreso, l'uomo viene ascoltato dai militari come persona informata sui fatti e non c'é alcuna contestazione a suo carico in relazione all'omicidio dell'ex moglie. I carabinieri, nell'ambito delle indagini, stanno sentendo anche alcuni familiari della vittima.