Donna uccisa a Faenza, si valuta anche delitto su commissione: l'assassino avrebbe usato una copia delle chiavi

Per spiegare l'omicidio della 46enne di Faenza (Ravenna) Ilenia Fabbri trovata uccisa con una coltellata alla gola sabato nel suo appartamento, tra le varie ipotesi al vaglio c'è quella di un omicidio su commissione. Ovvero l'assassino avrebbe agito su mandato di un'altra persona ed è entrato forse con una copia delle chiavi per poi mettersi alla ricerca della donna, tanto che l'aggressione è cominciata ai piani alti dell'appartamento. Tra gli elementi a sostegno di ciò, anche l'assenza di impronte come possibile dimostrazione della eventuale premeditata oculatezza del killer.

L'analisi di testimonianze e tabulati, ha permesso alla polizia di circoscrivere l'omicidio in un tempo compreso tra 7 e 9 minuti. Alle 5.57 Arianna, la figlia che abitava con lei, ha ricevuto un messaggio dal padre Claudio, ex marito della vittima: l'uomo l'aspettava in strada. La giovane, che era già pronta, ha lasciato la madre in camera e alle 5.59 è scesa. Agli inquirenti ha specificato di avere chiuso la porta a chiave. Alle 6.06, quando i due si trovavano già in autostrada in viaggio per andare a ritirare una vettura da una concessionaria di Milano, un'amica della figlia, pure lei di nome Arianna, ospite quella notte nell'abitazione, ha chiamato la giovane per dirle di essersi barricata in camera temendo l'intrusione di un ladro a causa di rumori e grida.

Sempre alle 6.06 la figlia ha chiamato la polizia lanciando così l'allarme. Alle 6.08 a chiamare la polizia sono stati alcuni vicini allarmati dalle grida provenienti dalla casa della 46enne. Quando pochi minuti dopo la volante della Polizia è intervenuta per quello si pensava fosse un furto in abitazione, ha trovato la porta del garage aperta e la donna, già vestita, in una pozza di sangue all'interno del vano uso cucina al primo dei tre livelli dell'abitazione.

