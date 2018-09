Accoltella i passanti per strada e al museo civico nel Mantovano: morta una donna, tre feriti

Una donna, originaria dell'est Europa, ha accoltellato quattro passanti in una strada di Canneto sull'Oglio, nel mantovano. Una donna, rimasta ferita, è poi morta. L'accoltellatrice, pare di professione badante, è stata fermata. Ignote le cause del suo gesto.

La persona deceduta è stata accoltellata all'interno del museo civico di piazza Gramsci, che ospita la collezione del giocattolo storico. L'accoltellatrice, fermata, è stata identificata: è di nazionalità polacca. La donna, probabilmente in preda a un raptus di follia, è prima entrata al museo civico dove ha aggredito a coltellate le persone che si trovavano all'interno e poi è uscita in strada e ha ferito altre persone.



La vittima Paola Beretta, 54enne dipendente del Comune di Canneto sull'Oglio che lavorava presso il Museo del Giocattolo (ospitato all'interno del museo civico), la vittima del pomeriggio di follia. Lo racconta il comandante della polizia locale di Asola Marco Quatti, che è riuscito a bloccare la badante, che ha ferito altre due persone a coltellate: uno spingeva la madre su una carrozzina, l'altro è un trentenne della protezione civile di Asola.



La quarta persona rimasta ferita è la signora in carrozzina, che è caduta sul selciato. È stato proprio Marco Quatti assieme a un gruppetto di ragazzi a riuscire a bloccare la donna polacca. L'ufficiale l'ha bloccata lanciandole contro una bicicletta all'esterno del museo civico, poi le ha dato un calcio, riuscendo così a disarmarla. «Aveva gli occhi fuori dalle orbite», ha detto Quatti.



La badante la notte scorsa aveva già aggredito una persona che stava prendendo le sigarette a un distributore automatico, che però aveva reagito riuscendo ad allontanarla.

Sabato 1 Settembre 2018, 19:28 - Ultimo aggiornamento: 01-09-2018 20:42

© RIPRODUZIONE RISERVATA