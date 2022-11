Milano, donna uccisa in casa a coltellate: l'assassino si costituisce dopo essere stato rintracciato in strada

Un altro femminicidio in Italia. Una donna è stata uccisa in casa, stamani, a Milano, da un uomo che subito dopo si è costituito. Lo ha reso noto la Questura. Sul posto si trovano il 118 e la Polizia di Stato, con la Scientifica. Dalle prime informazioni il delitto è avvenuto in un appartamento, in via Lope de Vega, e la vittima è stata colpita al torace con un'arma da taglio.

Secondo quanto riferito da chi indaga, il presunto omicida subito dopo i fatti ha chiamato il 112 dicendo «ho ucciso mia moglie» e poi si è allontanato dall'appartamento, presumibilmente ancora sconvolto per il delitto. Sul posto, in via Lope de Vega 1, si è recata la Polizia, competente per la zona, ma lui non c'era. Poco dopo è stato individuato per strada, in viale Liguria, non distante dal luogo del presunto omicidio, da una pattuglia dei Carabinieri. I militari hanno avvicinato l'uomo di nazionalità egiziana e lui avrebbe subito ammesso consegnandosi.

Lola, bambina uccisa a Parigi. Dahbia è la sospettata: dice di essere clochard ma ballava su TikTok e raccontava «spese pazze»

Turista morta a Roma sulla A24, la mamma: «Jessy aveva un cuore d’oro. Ora ditemi come è morta»