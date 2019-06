Uccide la ex a coltellate, ferisce un uomo e tenta il suicidio nel Vicentino: gravissimi

po aver accoltellato la donna e ferito un uomo che si trovava nell'appartamento, si è inferto vari fendenti nel tentativo di suicidarsi.

Sabato 8 Giugno 2019, 18:27 - Ultimo aggiornamento: 08-06-2019 20:01

Tragedia nel tardo pomeriggio di oggi in via Vesopucci a Vicenza ), comune nell'area dei colli Berici. Unadi 43 anni è rimastae due uomini sono stati trasportati d'urgenza all'ospedale San Bortolo perché feriti in modo molto grave: uno sarebbe in condizioni disperate. L'uccisore sarebbe l'ex compagno di 38 anni che doSino ad un mese fa l'uccisore - che non ha precedenti - e la vittima vivevano assieme ma quando il rapporto si era interrotto l'omicida aveva lasciato l'appartamento. Sono ancora da chiarire da parte dei carabinieri le ragioni del coinvolgimento del secondo ferito.Secondo quanto ricostruito il fatto è avvenuto attorno alle 16.45 nei pressi del garage. L'ex compagno della donna, di 38 anni, è arrivato sul posto per discutere, ma ben presto la lite è degenerata: prima ha colpito con due fendenti il nuovo compagno della donna e poi si è accanito contro la donna che è stata tramortita da alcune coltellate. Una volta resosi conto di quanto avvenuto l'uomo ha tentato il suicidio, colpendosi con la stessa arma prima al torace e poi al collo. Quest'ultimo, in condizioni gravissime è stato soccorso da elicottero e poi trasportato al policlinico di Padova mentre l'altro ferito è stato trasportato in ambulanza all'ospedale al San Bortolo di Vicenza.Sul posto del fatto di sangue i carabinieri della stazione di Longare, arrivati per primi, poi raggiunti dai colleghi del nucleo operativo di Vicenza. La zona è stata transennata per tenere lontani i curiosi.A dare l'allarme è stata una vicina di casa, spiegando che un uomo stava ripetutamente accoltellando la donna e una seconda persona. La vittima è stata trovata nel retro del palazzo, nei pressi del garage di sua proprietà, a poca distanza dall'uomo, non ancora identificato. Vicino ai due vi era l'aggressore. I due feriti sono stati trasportati negli ospedali di Vicenza e Padova.