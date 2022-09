Donna attirata in un campo di mele e violentata: arrestato un romeno. L'incubo durante una festa

Violentata nei campi alla fine di una festa. Una donna, originaria di Trieste, è stata avvicinata da uomo di origine romena, che dopo averla attirata in disparte, lontana dai festeggiamenti in una zona a sud di Trento, avrebbe abusato di lei. Secondo la ricostruzione dei Carabinieri, l'uomo venuto in Trentino per la raccolta delle mele, durante una festa in una località a sud della valle dell’Adige, avrebbe portato la vittima in una zona lontana dalla festa dove nessuno avrebbe potuto sentirla chiedere aiuto.

Le indagini dopo la denuncia

La donna, sconvolta, però ha deciso di presentare la denuncia e si è presentata in caserma dai carabinieri di Rovereto, che raccolte le informazioni hanno ricostruito la vicenda, e iniziato la ricerca dell'uomo. E' stata decisiva, infatti, la descrizione fornita dalla vittima e anche l'analisi dei filmati di videosorveglianza, che hanno permesso di ricostruire gli eventi ed individuare l'aggressore. L’uomo è stato rintracciato e fermato nell’azienda agricola dove lavorava come bracciante e nei suoi confronti sono scattati gli arresti.