Dopo i cedimenti la discarica al ponte di Bellaria: “gli abitanti di questo quartiere sono lasciati soli”

Giovedì 9 Maggio 2019, 09:17

Dopo i lavori per la messa in sicurezza e per le tubazioni del gas, al di sotto del ponte di Bellaria viene fuori la discarica. La denuncia arriva direttamente dai cittadini e dall’attivista Alfredo Di Domenico che da tempo segue la vicenda dei lavori di ristrutturazione. I rifiuti, da quanto è possibile vedere sul posto, vengono accumulati immediatamente ai margini del parapetto che da sul vallone sottostante. Una vera montagna di spazzatura che ormai è stata ammassata anche tra l’erba e la vegetazione circostante.«La situazione è veramente preoccupante» commenta Di Domenico, «nei giorni abbiamo visto crescere questa discarica che ormai si affaccia anche all’alveo per le acque pluviali che scorre vicino. Non sappiamo chi viene a scaricare in zona ma certamente la situazione è fuori controllo. Dopo i cedimenti degli scorsi mesi e le ristrutturazioni ai sottoservizi questo ponte continua a preoccupare. Adesso anche la discarica abusiva ci fa capire che è il momento di intervenire al più presto. Gli abitanti di Miano non possono più essere lasciati soli».