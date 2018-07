Doppio scramble nei cieli italiani, gli Eurofighter intercettano due velivoli stranieri non identificati

Domenica 8 Luglio 2018, 18:49 - Ultimo aggiornamento: 08-07-2018 18:49

Doppio scramble nel primo pomeriggio di oggi per gli Eurofighter dell'Aeronautica Militare intervenuti per intercettare e controllare due velivoli civili che avevano perso il contatto radio con gli enti del traffico aereo. Alle 12.30 circa due F - 2000 del 4° stormo di Grosseto sono decollati per intercettare un velivolo DR40 di nazionalità francese che era decollato dall'aviosuperficie di Curtatone, in provincia di Mantova, ed era diretto a Gap Tallard, in Francia. Dopo pochi minuti dal decollo, i due caccia intercettori hanno raggiunto l'aereo francese, che nel frattempo aveva ripristinato i contatti radio con gli enti del traffico aereo. Dopo essersi accertati che non ci fossero condizioni di emergenza, i due caccia sono rientrati alla base di Grosseto. Altro allarme verso le 14. Due Eurofighter del 36° stormo di Gioia del Colle sono decollati per intercettare un velivolo CL60 di una compagnia operatrice canadese che, partito da Madrid, in Spagna, stava attraversando lo spazio aereo italiano per andare a Skiatos, in Grecia. Anche in questo caso i due caccia intercettori hanno raggiunto in breve tempo l'aereo civile per effettuare le previste procedure di controllo. Accertato il ripristino del contatto radio con gli enti del traffico aereo, i due F-2000 hanno scortato il velivolo CL60 fino al confine dello spazio aereo nazionale, per poi rientrare alla base di Gioia del Colle. Entrambe le missioni operative sono state attivate a seguito dell'ordine di scramble pervenuto dal CAOC di Torrejon, ente NATO responsabile per la sorveglianza dei cieli nell'area, e si sono svolte sotto il controllo delle sale operative del sistema di sorveglianza e difesa aerea dell'Aeronautica Militare.