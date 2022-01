Nuovo Dpcm, il Green pass non serve in supermercati, farmacie, tabacchi e ospedali. Ed è record di prime dosi

È in arrivo un nuovo Dpcm per spiegare ciò che c’era scritto nel Dpcm approvato il 5 gennaio. Prevede l’obbligo vaccinale per gli over 50 e richiede Green pass in una lunga serie di attività. Di fatto, il nuovo provvedimento va ad elencare cosa si potrà fare anche senza la certificazione verde, puntando soprattutto su tre settori: alimentari, salute e giustizia. Complicato? Certo un Dpcm per articolare un altro Dpcm non aiuterà i cittadini ad...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati