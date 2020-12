Dpcm Natale, Toti: «Regioni resteranno gialle per tutte le vacanze»

Le regioni resteranno in zona gialla per tutte le vacanze di Natale. Da quanto appreso dal governo per le regioni «non ci sarà alcuna possibilità di uscire dalla fascia gialla di rischio covid fino alla fine delle vacanze natalizie». Lo afferma il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti parlande dell'emergenza coronavirus. «La riapertura serale dei ristoranti non sarà possibile. Si perde un'occasione per dare un pò di respiro alle famiglie e di fiato all'economia. Non comprendo che possibilità in più ho di infettarmi a pranzo o a cena, così come a messa alle 22 o alle 24?». «C'è qualcosa di oscuro nel comportamento del virus e da parte del governo», dice Toti.

