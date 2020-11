Dpcm, si può fare visita ai congiunti? Come cambiano le regole in base alle fasce

Il nuovo Dpcm è stato firmato e l'Italia è stata divisa in fasce di colore in base alla criticità dovuta alla diffusione del covid nei territori. In alcune aree le chiusure saranno maggiori , in altre saranno minori e consentiranno una maggiore circolazione delle persone. Cosa fare però con i congiunti? Secondo le nuove regole sarà possibile incontrarli e fare loro visita?

Gli spostamenti tra Regioni non sono consentiti nelle aree arancioni e in quelle rosse, quindi se i congiunti si trovano in suddette aree non è possibile far loro visita a meno che non ci siano motivi di necessità, come indicato anche sull'autocertificazione necessaria per gli spostameni. Le Regioni gialle possono uscire dai confini territoriali ma non possono andare in aree arancioni o rosse. Vietati gli spostamenti anche tra comuni all'interno delle Regioni arancioni e in quelle rosse. Queste limitazioni di spostamento sono da riferirsi anche alla possibilità o meno di vedere i propri amici e parenti: se gli spostamenti sono limitati, sia con mezzo pubblico che provato, non dovrebbe essere consentito fare visite ai cari se non in caso di necessità.

Il decreto non parla in modo specifico dei congiunti, in assenza di nuove norme, resterebbero valide le indicazioni che erano state state date nei precedenti dpcm, almeno per quanto riguarda la zona gialla. Quindi in queste aree non è vietato far visita a parenti o amici, ma è altamanente sconsigliato al fine di vietare assembramenti. Resterebbe valida la regola del 6, che vieta quindi di ricevere persone di nucleo familiare non convivente in casa di numero superiore al 6. Nelle zone rosse invece la visita ai congiunti è concessa solo se legata a motivi di grande necessità così come nell'area arancione, in ogni caso resta l'invito a tutelare le fasce più deboli con l'uso di mascherine e cercando di mantenere il più possibile le distanze di sicurezza.

