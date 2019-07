Contraffazione, 18 mila Dr. Martens false nel porto di Brindisi

Giovedì 18 Luglio 2019, 14:25 - Ultimo aggiornamento: 18-07-2019 14:44

Quasi 18 mila paia di scarpe Dr. Martens contraffatte sono state sequestrate al porto di Brindisi in una operazione congiunta della guardia di finanza di Brindisi e dell'agenzia delle dogane. Gli stivaletti, modello Smooth si trovavano all'interno di un autoarticolato sbarcato da una motonave proveniente dalla Grecia. Il mezzo era carico di calzature.Secondo gli investigatori le scarpe erano state introdotte nel territorio comunitario per essere poi destinate alla vendita come fossero originali. Le perizie tecniche effettuate dalla stessa griffe avrebbero accertato la contraffazione. Il valore della merce è stato stimato in oltre un milione di euro. Ne è stato disposto il sequestro penale. I rappresentanti legali della società speditrice greca e di quella destinataria, con sede in Italia ma riconducibile a una donna cinese, nonché il conducente del tir, sono stati denunciati in stato di libertà.