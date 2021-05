Mario Draghi in conferenza stampa: «Decreto Sostegni Bis guarda al futuro»

«Oggi il Cdm ha approvato il decrerto imprese, lavoro, sanità, giovani: è un decreto in parte diverso dal passato, perché guarda al futuro, guarda al Paese che si riapre ma allo stesso tempo non lascia indietro nessuno. Assiste, aiuta». Lo dice il premier Mario Draghi in conferenza stampa. Il decreto Sostegni bis vale «circa 40 miliardi, di cui 17 a imprese e professioni, 9 alle imprese per aiuti sul credito, 4 ai lavoratori e alle fasce in difficoltà».

APPROFONDIMENTI I CONTI PUBBLICI Sostegni bis, 15,4 miliardi per ristori a fondo perduto. Turismo,... I CONTI PUBBLICI Nuovo decreto sostegni bis, rispuntano gli incentivi per l’auto I CONTI PUBBLICI Reddito emergenza, proroga fino a settembre nel Sostegni Bis: a chi...

«Voglio esprimere la mia soddisfazione per la decisione di lunedì scorso sulle riaperture graduali con il rischio calcolato, per procedere un pò alla riapertura del paese e che è gran parte frutto della campagna vaccinale seguita dal governo», ha aggiunto il premier.

Vaccini e riaperture

«C'è una decisione di cui fiero, la sterzata che si è data sulle classi di età per le vaccinazioni, circa due mesi fa si è data priorità ai soggetti più fragili, due mesi fa la classe tra 70-79 anni era la categoria meno vaccinata tra tute le categorie, oggi siamo all'80% questo che vuol dire che è la terza coorte dopo ultra novantenni e ottantetnni». Ha sottolineatp Draghi spiegando che questo ha garantito le riaperture. «Raccomando di usare la mascherina. Riaperture non significa abbandonare tutti i comportamenti essenziali» di prevenzione, «quindi mascherina, distanziamenti, areazione».

«Attendiamo un balzo dell'economia»

«Vediamo aumentare i prezzi e i tassi di inflazione che aumentano per alcuni comparti. La convinzione degli economisti e in particolare del capo economista della Bce è che» si tratti di un fatto «temporaneo perché ancora si registra tanta disoccupazione» ma i «salari non hanno una dinamica che fanno pensare alla necessità di provvedimenti correttivi». «Ci aspettiamo un balzo dell'economia in questo trimestre, le cifre di crescita saranno riviste al rialzo. Ma per una crescita che sia sostenuta serve il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza».