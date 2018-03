Sabato 3 Marzo 2018, 09:49 - Ultimo aggiornamento: 03-03-2018 10:12

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Deve scontare 6 anni per spaccio di droga. Una 39enne bulgara, nel corso dei servizi di controllo del territorio, è stata arrestata a Passoscuro, località costiera nel nord del comune di Fiumicino. In particolare, i carabinieri della Stazione di Passoscuro hanno individuato la donna che è risultata colpita da un ordine di esecuzione emesso dalla Procura Generale presso la Corte d'Appello di Roma, dovendo espiare la pena di 6 anni per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, commesso lo scorso anno nel comune di Fiumicino. L'arrestata è stata portata in carcere a Rebibbia.