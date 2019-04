Narcos a Ostia, 8 arresti tra Italia e Spagna: sgominata gang

Martedì 16 Aprile 2019, 11:06 - Ultimo aggiornamento: 16-04-2019 12:09

© RIPRODUZIONE RISERVATA

È in corso l'operazione «Dandi» del comando provinciale della Guardia di Finanza di Roma. I militari stanno eseguendo nel Lazio e in Spagna arresti ordinati dal Gip nei confronti di 8 persone appartenenti a un'organizzazione criminale dedita al narcotraffico tra l'Italia e la penisola iberica. Coordinati dalla Direzionedistrettuale antimafia capitolina, i finanzieri hanno smantellato una pericolosa gang radicata ad Ostia, a partire dall'arresto, nel mese di aprile 2017, di, 44 anni, e, 27, trovati in possesso di oltre 10 chilogrammi tra cocaina, hashish e marijuana, nonchè di 4 pistole e una mitraglietta «Uzi» con relativi silenziatori, caricatori e munizioni.Dalla ricostruzione sono emersi stabili legami con26 anni, dal quale Del Dotto e Luongo si rifornivano di droga, e con un sodalizio nel territorio lidense, capeggiato da, 45, e42 anni, a loro volta in contatto con un cittadino italiano che vive in Spagna, per il cui tramitesi approvvigionavano di ingenti partite di stupefacenti da esponenti della criminalità autoctona.In tale contesto, la custodia, il trasporto e la rivendita del narcotico agli spacciatori venivano curati da una serie di complici, tra i quali, 31 anni, e un altro individuo al momento irreperibile. Durante le attività investigative, le Fiamme Gialle hanno stroncato due tentativi di importazione, procedendo al sequestro di oltre 21 chilogrammi di cocaina e 250 chilogrammi di hashish, nonchè all'arresto in flagranza di 7 tra corrieri e fiancheggiatori.