Roma, drone colpisce Palazzo Venezia: arrestato argentino di 39 anni

Un drone è caduto su Palazzo Venezia a Roma, colpendo il tetto dell'edificio storico. È stato avviato in piazza Venezia, ma poi il pilota ha perso il controllo del velivolo che è caduto sopra alla struttura. Il drone è stato recuperato dal personale addetto alla sicurezza dello storico palazzo che lo ha poi consegnato ai Carabinieri intervenuti sul posto.

APPROFONDIMENTI LA GUERRA Phoenix Ghost, il drone suicida studiato per il Donbass: cosa... PISA Drone impazzito va a sbattere contro la Torre di Pisa: nei guai due... LA STRATEGIA Moskva, il drone per distrarre i radar e il missile Neptune durante...

Roma, stuprata dal branco a 15 anni: violentata da un gruppo di amici a Pasquetta

Drone su Palazzo Venezia, chi è stato

Si tratterebbe di un cittadino argentino di 39 anni, come identificato dai militari dell'Arma. L'uomo è stato denunciato per il mancato rispetto del divieto di sorvolo in vigore sulla Capitale. E il suo drone è stato sequestrato.

Roma, apre un buco nel soffitto per occupare una casa. Il vecchio inquilino era morto da poco