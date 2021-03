Collaudatore Ducati si schianta con la moto e muore dopo 9 giorni di agonia

Troppo gravi le ferite, si spegne a 43 anni. Dopo 9 giorni di agonia in ospedale è morto oggi - 13 marzo - Fabio Cicci Segato, originario di Pravisdomini ma da 4 anni residente a Portogruaro, nel Veneziano, collaudatore della Ducati: era rimasto coinvolto in uno spaventoso incidente a Dignano (Udine) il 4 marzo scorso.

Quel giorno, giovedì della settimana scorsa, tava provando una Ducati quando è finito contro un auto uscita da una laterale. Un botto impressionante con Segato che era stato sbalzato da sella, volando per diversi metri. Ricoverato all'ospedale di Udine, ieri purtroppo ha perso la vita. Da anni Cicci, come era conosciuto nell'ambiente dei motori, lavorava come collaudatore ma era anche un istruttore di guida sicura nella pista di Tolmezzo.

