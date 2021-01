Incidenti, due frontali in un’ora nel teramano: cinque i feriti

Brutto incidente nella sera di ieri verso le 20.15 in via Acquaviva a Teramo. A scontrarsi una frontalmente una Fiat Panda e una Ford Fiesta. I passeggeri della auto, nella prima due donne rispettivamente di 24 e 26 anni e nella seconda un uomo di 40anni, tutti teramani, hanno riportato ferite e traumi guaribili in trenta giorni.

Stando alla prima e sommaria ricostruzione dei fatti, una delle vetture ha perso il controllo andando ad invadere la corsi opposta. L’impatto è stato violentissimo, «Sono salvi per miracolo. Tutti e tre, appena escono dall’ospedale devono andare ad accendere un cero a San Gabriele». Afferma una persona sul posto mettendosi le mani sulla testa.

Ad allertare i soccorsi alcuni passanti. Sul posto sono arrivate tre ambulanze e i vigili del fuoco, che hanno dovuto faticare non poco per estrarre una delle donne rimasta incastrata tra le lamiere dell’abitacolo. I tre poi sono stati trasportati tutti al pronto soccorso del Mazzini di Teramo. Per fortuna nessuno è in pericolo di vita. Sul posto per tutte le verifiche del caso e ricostruire la dinamica dell’incidente i carabinieri di San Nicolò e della compagnia di Teramo. Atro incidente, sempre frontale, poco dopo, verso le 21, in contrada Piane a Montorio al Vomano. Anche in questo secondo caso le auto sono andate distrutte, ma per fortuna le persone a bordo hanno riportato solo lievi conseguenze.

Ultimo aggiornamento: 11:13

© RIPRODUZIONE RISERVATA