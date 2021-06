Due ragazzini di 12 e 13 anni sono stati investiti da un'auto a Moie di Maiolati Spontini (Ancona) mentre, in sella alla loro bici, stavano tentando di attraversare la strada partendo da una pista ciclabile: non sarebbero in pericolo di vita. È accaduto poco prima delle 13, nei pressi dei giardini pubblici, in via Carducci.

