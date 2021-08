Meta, 200 adesioni all'open day in spiaggia: già fissati altri due appuntamenti il 27 e il 30 agosto

META - Vaccini in riva al mare, 200 le somministrazioni sulla spiaggia di Meta per l'appuntamento «Vacci-al-mare», attuato oggi dalle ore 11 alle ore 17. L'iniziativa, promossa dall’Asl Na3-Sud in collaborazione con l'amministrazione comunale, con l’obiettivo di raggiungere il maggior numero dei 250mila residenti nel territorio di competenza che non hanno aderito alla campagna di vaccinazione dei residenti, ha ottenuto un risultato soddisfacente per la struttura operativa. «Abbiamo avuto la conferma – sottolinea Antonio Coppola, coordinatore del settore dell'Asl Na3-Sud – che questa è la strategia giusta per raggiungere gli utenti che ancora non si sono registrati per la somministrazione del vaccino. In quest'ottica abbiamo già pianificato altri due appuntamenti: venerdì prossimo, in piazza Lauro, a Sorrento, focalizzato sulla movida, dalle ore 17 a notte inoltrata. Un altro open-day sarà attuato al Liceo Marone di Meta, lunedì 30 agosto, dalle ore 9 alle 14, destinato alla fascia dai 12 ai 18 anni, aperto, quindi, agli studenti della penisola sorrentina di tutte le scuole di ogni ordine e grado».