Dylan muore a 26 anni, il cugino era morto due giorni fa: una famiglia stroncata a Palermo

Venerdì 23 Agosto 2019, 19:03 - Ultimo aggiornamento: 23-08-2019 20:17

Pochi giorni fa un giovane di 28 anni, Gianluca Montesano, aveva perso la vita in un incidente a Palermo: oggi il cugino 26enne, Dylan Greco, che era rimasto ferito in condizioni gravissime, è purtroppo deceduto anche lui.Non ce l’ha fatta Dylan, che in ospedale a Palermo era arrivato in condizioni critiche dopo l’impatto avvenuto nella notte tra martedì e mercoledì, tra via Cavallotti e corso dei Mille. I due cugini erano su un Piaggio Liberty guidato da Gianluca, quando si sono scontrati con un’auto: uno schianto frontale, che ha tolto la vita a entrambi. Gianluca lascia un bimbo di sei anni.L’automobilista, un ragazzo di 31 anni, è stato iscritto nel registro degli indagati per omicidio stradale: gli uomini della polizia municipale, che hanno effettuato i rilievi e sequestrato la vettura (una Mercedes Classe A) si stanno occupando del caso. La salma di Dylan è stata riconsegnata alla famiglia per i funerali.