Voleva





È accaduto alle 19 di ieri tra viale Stelvio e via Farini, a Milano, dove la polizia è intervenuta per soccorrere il giovane aggredito poco prima. Il giovane ha raccontato agli agenti di essersi accordato con due egiziani per prendere moglie in cambio di 5mila euro, ha spiegato di aver versato già 2mila euro e che ieri avrebbe dovuto consegnare altri 500 euro. Non ricevendo alcuna garanzia sull'esistenza della futura moglie, il 22enne ha iniziato a litigare ed è nata una colluttazione durante la quale gli è stato sottratto il portafoglio con i 500 euro. Il 22enne infatti oltre a perdere l'acconto, è stato anche picchiato e rapinato dai due truffatori.

Venerdì 12 Luglio 2019, 16:00 - Ultimo aggiornamento: 12-07-2019 16:56

«comprarsi» una moglie per duemila euro, per regolarizzare la sua posizione in Italia: un egiziano di 22 anni ha pagato la cifra a due connazionali, per sposare una donna egiziana con documenti italiani così da regolarizzarsi a Milano. Qualche giorno dopo però ha capito che si trattava di una truffa, ha provato a riprendersi i soldi e gli è andata male.