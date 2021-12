Eitan in volo da Tel Aviv a Milano a 84 giorni dal rapimento: torna con la zia nella casa dov'è cresciuto

Eitan è in viaggio da Israele all'Italia e questa notte dormirà di nuovo nel suo letto a Travacò Siccomario (Pavia) a tre mesi di distanza dal rapimento da parte del nonno materno Shmuel Peleg

Poco dopo le 19 (ora locale. le 18 in Italia) il piccolo di 6 anni, unico superstite della tragedia del Mottarone, con la zia Aya Biran Nirko, suo marito Or e le loro due figlie - è partito dall'aeroporto Ben Gurion di Tel Aviv per rientrare in Italia. In una nota il portavoce della famiglia Biran ha confermato la partenza. «Eitan - ha detto - torna a casa della zia, che è accanto alla casa dove è cresciuto da quando aveva un mese - la casa dei suoi genitori defunti - che è anche vicina alla casa dei nonni da parte del padre che li aspettano il suo ritorno»

APPROFONDIMENTI TORINO Eitan torna in Italia, la Corte Suprema israeliana respinge il... IL CASO Eitan, arrestato l'uomo che aiutò il nonno a rapirlo: lo... MILANO Caso Eitan, il Riesame conferma: nonno da arrestare. Bimbo...

Dopo aver sottolineato che Eitan torna a casa con «il suo tutore legale», la zia Aya, il portavoce della famiglia Itai Ha Or ha spiegato che «le procedure per la restituzione dei passaporti e per garantire un passaggio agevole, veloce e sicuro all'aeroporto e al controllo di frontiera in Israele sono state supervisionate a distanza dagli avvocati della famiglia Biran, Shmuel Moran e Avi Chimi». «Dopo 84 giorni da quando è stato allontanato illegalmente dalla sua casa, Eitan - ha aggiunto - tornerà ora alla routine della sua vita, a tutti gli ambienti medici, terapeutici ed educativi, ai suoi amici del quartiere e alla scuola, alla comunità in cui è cresciuto , e al suo adorato gatto Oliver».

La storia

A tre mesi di distanza dal giorno in cui è stato rapito e portato in Israele dal nonno materno Shmuel Peleg, il bimbo domani sera, assieme alla zia paterna Aya Biran e suo marito Or Nirko e alle due cuginette, decollerà per ritornare nella villetta di Travacò Siccomario, nel pavese. Oggi per lui è stato il giorno dei saluti e dei preparativi. Ha vissuto in uno spazio 'neutro' a Tel Aviv e alla presenza di un assistente sociale, prima il nonno Shmuel e poi, separatamente, la sua ex moglie, la nonna Esther Cohen: con loro continuerà a sentirsi per telefono mentre con gli zii da parte di mamma la promessa è di incontrarsi presto. Il bimbo è stato anche sottoposto al tampone come i famigliari che con lui prenderanno il volo in direzione Bergamo. Un volo in cui, da quanto si è saputo, avranno da parte del personale di bordo tutte le attenzioni necessarie affinché sia garantita la massima serenità. In vista del suo arrivo anche i legali di zia Aya, gli avvocati Grazia Cesaro e Cristina Pagni, hanno lanciato un appello scritto ai mass media affinché spengano i riflettori sulla vicenda. Hanno invitato i giornalisti di carta stampata e tv a «comprendere l'esigenza di tutelare la privacy del minore nel rispetto dei principi della Carta di Treviso nonché delle norme deontologiche e professionali». « Eitan - si legge nel messaggio - ora ha bisogno di serenità e tranquillità, insieme alla sua famiglia, per affrontare un percorso di recupero delicato. Per tale ragione desideriamo che possa cessare il clamore mediatico, e chiediamo di evitare ogni forma di intrusione nella vita del minore e della famiglia che lo accoglie». «Siamo certi che saranno rispettati i principi dell'ordinamento giuridico posti a tutela della riservatezza e dell'interesse del bambino», hanno aggiunto i due legali, ricordando che la sua tutela «è ora responsabilità di tutti», stampa compresa. Il ritorno in quella che, dopo la morte dei genitori e del fratello, è diventata la sua nuova casa italiana dovrebbe mettere fine al calvario del bambino di 6 anni che si è ritrovato in mezzo a una aspra controversia e a vivere in un Paese che aveva lasciato quando aveva poco più di un anno e dove, poi, aveva trascorso le vacanze. A mettere un primo punto fermo sulla vicenda è stata due giorni fa la Corte Suprema di Tel Aviv che, confermando le due decisioni delle scorse settimane di primo e secondo grado, ha stabilito che si è trattato di un rapimento verso cui la Convenzione internazionale dell'Aja prevede «tolleranza zero» e che impone «la restituzione immediata» ai tutori. Quindi, ha riconosciuto, accogliendo l'istanza della zia Aya, la sottrazione illegittima del minore da parte del nonno materno. Il quale è destinatario di un mandato d'arresto internazionale per le accuse di sequestro di persona, sottrazione e trattenimento di minore all'estero e appropriazione indebita del passaporto del bambino. Nell'inchiesta, condotta dalla Squadra Mobile pavese e coordinata dalla Procura, nei giorni scorsi è stato arrestato con mandato europeo il presunto complice di Peleg: il «soldato» dell'agenzia di contractor statunitense Blackwater, Gabriel Alon Abutbul, anche lui israeliano, bloccato a Cipro, dove risiede, già scarcerato dietro il versamento di una cauzione e adesso, in attesa della conclusione del procedimento di estradizione, con l'obbligo di firma. L'uomo avrebbe fatto da autista nella fuga verso la Svizzera da dove partì l'aereo privato. Per la vicenda è indagata anche la nonna materna Esther. Con il suo rientro in Italia Eitan dovrebbe ritornare, dunque, alla normalità per cercare di dimenticare il terribile trauma che ha vissuto, in attesa che anche davanti al Tribunale dei minorenni di Milano si chiuda la partita tra le due famiglie.