Eitan, mandato di cattura internazionale per il nonno Shmuel Peleg: «Potrebbe rapirlo di nuovo»

Caso Eitan, la procura di Pavia ha emesso due mandati di cattura internazionali nei confronti del nonno materno del bimbo, Shmuel Peleg, e dell'uomo di 50 anni, Gabriel Alon, israeliano, che era alla guida della macchina con cui il bambino fu portato a Lugano per essere imbarcato su un aereo privato con destinazione Tel Aviv. Il piccolo sopravvissuto alla tragedia del Mottarone è al centro di una contesa tra due rami familiari.

Pm Pavia: attesa risposta Israele

«Aspettiamo di vedere cosa succederà a livello internazionale, ossia la risposta delle autorità israeliane sul mandato d'arresto internazionale e poi procederemo con la chiusura indagini e con la richiesta di processo», ha detto il procuratore facente funzioni della Procura di Pavia Mario Venditti a proposito dei mandati di cattura internazionali nei confronti del nonno materno del piccolo Eitan, Shmuel Peleg, e dell'autista. Il procuratore ha precisato che l'ordinanza di custodia cautelare che attiva il mandato d'arresto dovrebbe essere già stata «trasmessa» dalla Procura generale di Milano al ministero della Giustizia.

Nonno potrebbe rapirlo ancora

Shmuel Peleg potrebbe rapire ancora Eitan, se rimanesse in libertà. Il pericolo di reiterazione del reato è contestato nell'ordinanza emessa dal gip di Pavia, su richiesta della Procura, e che ha portato al mandato d'arresto internazionale a carico del nonno materno e di un autista. Contestato anche il pericolo di inquinamento probatorio, mentre dai primi accertamenti risulta che l'autista israeliano Gabriel Abutbul Alon lavorava per una agenzia di contractor con sede negli Usa.

Nonni rapitori chiedono sospensione della nomina della zia come tutrice

I legali dei nonni materni di Eitan nelle scorse ore hanno chiesto al Tribunale di Pavia che la zia paterna Aya Biran venga rimossa dall'incarico di tutrice con immediata sospensione e che venga nominato come pro-tutore un avvocato "terzo". Lo si è appreso in relazione all'udienza che si è tenuta oggi e scaturita dal reclamo contro la nomina che ha originato anche un procedimento davanti al Tribunale per i minorenni di Milano.

I legali dei nonni hanno pure chiesto che gli atti su quella nomina della zia vengano inviati alla Procura di Torino per presunti profili di falsità. In sostanza, da quanto si è saputo, nell'udienza di ieri davanti al Tribunale di Pavia i legali del nonno materno Shmuel Peleg, che è accusato dai pm pavesi del sequestro del bimbo portato a Tel Aviv lo scorso 11 settembre, hanno chiesto ai giudici un provvedimento d'urgenza che porti all'immediata sospensione della nomina di Aya come tutrice legale, che venne decisa dal Tribunale di Torino e poi confermata da un giudice a Pavia ai primi di agosto. Chiedono, dunque, che la zia venga rimossa dall'incarico e che questo sia affidato ad un pro-tutore già indicato, ossia un avvocato "terzo" rispetto ai due rami familiari. I giudici si sono riservati di decidere e lo faranno nei prossimi giorni. Gli stessi legali, che rappresentano anche Esther, nonna materna, hanno chiesto, inoltre, che il fascicolo di Torino relativo alla nomina di Aya venga inviato ai pm torinesi per accertare eventuali profili di falsità contestando, in particolare, stando ad indiscrezioni, un documento di un medico, che diede il via alla procedura, e lamentando che quella nomina sarebbe stata pilotata e decisa in brevissimo tempo senza coinvolgere i nonni, i quali non capivano nemmeno la lingua italiana.

Dove si trova Eitan

Dovrebbe essere depositata a breve, tra l'altro, una cosiddetta querela di falso in sede civile. Nel frattempo, davanti al Tribunale per i minorenni di Milano è fissata per il primo dicembre l'udienza del procedimento, già iniziato nelle scorse settimane, sul reclamo dei nonni materni contro le decisioni dei Tribunali di Torino e Pavia. In ipotesi il Tribunale pavese, che oggi si è riservato, potrebbe anche decidere di rimettere tutte le questioni poste oggi per competenza a Milano, dove è già in corso l'altro procedimento. In Italia il nonno Shmuel è rappresentato sul fronte civile dal legale Sara Carsaniga e su quello penale dall'avvocato Paolo Sevesi. La zia Aya, invece, dagli avvocati Cristina Pagni e Grazia Cesaro in sede civile e dal legale Armando Simbari nel penale. Intanto, per giovedì è fissata davanti alla Corte distrettuale di Tel Aviv la discussione sul ricorso presentato del nonno contro la sentenza della giudice Iris Ilotovic-Segal che, nell'ambito della Convenzione dell'Aja sulla sottrazione internazionale di minori, aveva dato ragione alla zia. Fino alla decisione di secondo grado, però, il bimbo non può tornare in Italia dato che il ricorso blocca la decisione favorevole al rientro a Pavia. Attualmente il piccolo si trova con la zia paterna in Israele.