Elena Aubry, mamma Graziella e la fine di un incubo: «Mia figlia sarà sepolta al Verano»

Mercoledì 29 Maggio 2019, 09:52 - Ultimo aggiornamento: 29-05-2019 10:16

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il primo giugno c'è un appuntamento speciale a Roma. Alle 9,30, al cimitero Verano si darà sepoltura alle ceneri dila giovane di 26 anni che morì a bordo della sua moto a Ostia nelle strade devastate dalle buche.A dare l'annuncio è stata la mamma, Graziella Viviano, che da quel maledetto giorno, il 6 maggio dello scorso anno, non si è mai arresa e ha creato un movimento per denunciare la pericolosità delle buche. Cerchi gialli in tutta Roma per segnalare le voragini che hanno provocato incidenti e morti.Mamma Graziella non si è mai arresa. Vuole salvare vite e vuole conoscere la verità sulla morte della figlia. Tra le sue ultime battaglie, l'appello per ritrovare l'infermiera che ha soccorso Elena. «L’invito del pm ma anche il mio è quello di presentarsi spontaneamente - ha detto tempo fa Graziella - io voglio solo capire come è morta Elena».Mamma Graziella, la sua famiglia, i suoi amici, potranno finalmente dare l'ultimo saluto a Elena. Il corpo per oltre un anno è stato a diposizione della magistratura a causa dell'indagine sulla morte della giovane. Non aveva un posto dove portare fiori alla figlia, Graziella, solo quell'altare costruito in strada dove la giovane ha perso la vita in un incidente.