LEGGI ANCHE

Giovedì 18 Ottobre 2018, 16:48 - Ultimo aggiornamento: 18-10-2018 17:15

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'avvocato Giuseppe Marazzita, legale di, condannato per l'omicidio della moglie, ha rilasciato un'intervista ai microfoni di Storie Italiane su Rai 1. L'avvocato ha dichiarato: «Oggi ci è stata notificata l'ordinanza con la quale il tribunale di Asti, su richiesta della Procura, ha ordinato la confisca e la distruzione di tutti i reperti e di tutte le prove che riguardano il processo per la morte di Elena Ceste».«Ovviamente ci opporremo a questa decisione. In prospettiva noi abbiamo intenzione di svolgere nuove investigazioni per una richiesta di revisione», ha svelato il legale di Buoninconti, che è stato condannato a 30 anni di reclusione. Riteniamo che non ci sia ragione per distruggere le prove, per cancellare ciò che è memorizzato negli hard disk - ha sottolineato l'avvocato Marazzita - Questa notizia ci lascia perplessi. Eliminare delle prove non è mai un fatto positivo».