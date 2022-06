Elena Del Pozzo, trovata morta la bimba di 5 anni scomparsa a Catania: la madre ha fatto scoprire il corpo

E' stata ritrovata morta Elena Del Pozzo, la bambina di cinque anni rapita ieri a Tremestieri etneo da tre uomini incappucciati che l'avrebbero sottratta alla madre nei pressi dell'asilo.Carabinieri del comando provinciale di Catania si stanno recando sul posto.

Il ritrovamento

È stata la madre a fare trovare il corpo di Elena. La donna è uscita poco fa dalla sua casa di Mascalucia,

con la sua auto, accompagnata dai carabinieri. Il ritrovamento, secondo quanto si apprende, è stato possibile grazie alle «pressioni esercitate durante gli interrogatori» dagli investigatori. Nessun altro dato è al momento reso noto. La notizia del ritrovamento è stata confermata dal procuratore di Catania, Carmelo Zuccaro.

La famiglia

I genitori si sarebbero trasferiti a Mascalucia, nel catanese, 'solò da qualche anno e per tale motivazione non sono 'moltò conosciuti in paese. Continuano intanto nel massimo riserbo le indagini senza sosta degli inquirenti che per tutta la notte hanno ascoltato i parenti della piccola. Da quanto trapela pare che i genitori di Elena non convivono nella stessa abitazione e che il padre della bimba abbia avuto 'problemì con la giustizia con precedenti per spaccio di sostanze stupefacenti.

Il rapimento

Ai militari dell'Arma della tenenza di Mascalucia, la donna aveva raccontato, disperata in lacrime, che stava rientrando a casa, dopo avere preso la figlia all'asilo, quando tre persone incappucciate e una armata di pistola avevano aperto la portiera della sua vettura prelevando e portando via Elena. Una ricostruzione che è stata più volte analizzata dagli investigatori per trovare elementi utili alle indagini. Ieri sera la Procura di Catania aveva autorizzato la diffusione di due foto della bimba. Una scattata proprio ieri: si vede la piccola in un'immagine riflessa sfocata, indossare una maglietta a maniche corte bianca e un paio di pantaloncini gialli. L'altra è dell'8 maggio scorso: la piccola indossa il sopra di una tuta e, sorridente, mostra un biglietto con in basso la parte finale della scritta 'auguri mamma'. «Hanno bloccato l’auto, hanno aperto gli sportelli, hanno tirato fuori la bambina», ha continuato a ripetere la donna.