Elena scomparsa a 17 anni: nessuna traccia dopo due settimane. La mamma: «La mia vita si è fermata»

Elena ha 17 anni ed è scomparsa ormai da oltre due settimane: era lo scorso 7 agosto quando è stata vista l’ultima volta da sua madre, che già da qualche giorno ha lanciato un appello su social e siti locali per ritrovarla. È successo in provincia di Grosseto e la giovane si chiama Elena Miruna Nemteanu, di origini romene.

Occhi marroni e capelli castani, Elena è alta 1,65 e indossava un vestito scuro. «Amore mio, la mia vita si è fermata insieme alle lancette dell’orologio - le parole della mamma - prego tutti i santi giorni che le lancette ripartano e che il Signore ti riporti a casa sana e salva. Faccio un appello a tutti di aiutarmi a ritrovarla, vogliamo rivedere di nuovo il suo bellissimo sorriso», scrive Michaela, racconta il sito ilgiunco.net.

Secondo quanto emerso nei giorni scorsi, sembrava che si trattasse di un allontanamento volontario, ma la mamma della 17enne non si fida: pare infatti che Elena da poco tempo frequentasse un ragazzo, anche lui romeno. Quella sera la giovane è uscita di nascosto dopo cena, e non è più tornata: secondo la mamma quel rapporto non era sano. «Mi sembrava troppo possessivo - ha detto qualche giorno fa a La Nazione - Le vietava di uscire, di andare al mare». E dai messaggi sul cellulare, lasciato a casa da Elena, emerge anche altro: «Lui le diceva di volerla sposare e portarla in Romania». Intanto, 14 giorni dopo, ancora nessuna traccia.

