Eleonora scompare in acqua durante l'immersione: il marito lancia raccolta fondi per ritrovarla

Mercoledì 29 Agosto 2018, 08:31 - Ultimo aggiornamento: 29-08-2018 09:45

Una giovane di Chiavenna, Eleonora Contin, 34 anni, dalla mattina del 25 agosto risulta dispersa nelle acque della barriera corallina del Mozambico. Eleonora, durante un'immersione in mare, all'improvviso è svanita. Con lei il marito Matteo Gobbi, che quando è riemerso ha lanciato l'allarme.Ora il coniuge, attraverso Facebook e altri social network, ha ideato una raccolta fondi per aiutare le ricerche della moglie con elicotteri e sommozzatori di strutture private.La valtellinese Eleonora, che faceva parte dell'orchestra sinfonica laVerdi di Milano, si era immersa con il marito in mare alle 9 ora locale del 25 agosto e, secondo il racconto dell'uomo, c'era una forte corrente in acqua quando i due hanno raggiunto la barriera corallina.