LIDO DI VENEZIA - Funerali bloccati: La Procura della Repubblica ha aperto un fascicolo per accertare le cause della morte della piccola Elettra Friselle, di appena 18 mesi, deceduta sabato scorso dopo aver ingerito inavvertitamente un tappo di plastica che ne ha causato il soffocamento.

Elettra Friselle morta, la vicenda

Ieri il pubblico ministero Stefano Buccini ha ricevuto la segnalazione e chiesto di ricevere tutta la documentazione clinica e di quanto successo in quelle drammatiche ore, circa 24, trascorse tra l'incidente domestico, venerdì mattina della scorsa settimana, la corsa in ospedale e il volo in elicottero all'ospedale di Padova, dove la bimba, arrivata in condizioni gravissime, è deceduta dopo alcune ore di agonia.

L'INCHIESTA

L'apertura dell'inchiesta è un atto dovuto, in tragedie come questa, in cui ha perso la vita una bimba in tenera età. Verrà disposta l'autopsia, proprio per accertare le cause del decesso, e questo ritarda anche i funerali che quasi certamente, non saranno celebrati entro questa settimana. Il parroco di San Nicolò, don Paolo Ferrazzo, si è reso presente con i genitori. La Procura solo ieri ha ricevuto formale segnalazione del "caso" e si è messa in moto, ma ci vorranno alcuni giorni per ricevere tutta la documentazione e decidere i passi conseguenti. In particolare si vuole fare chiarezza sulla catena dei soccorsi.

LA FAMIGLIA

«Vorremo un po' di riservatezza ha ripetuto ieri il papà di Elettra, Ivan Friselle chiediamo che venga rispettato il nostro dolore, e ci auguriamo che tutti si adoperino, perché le cose, nei soccorsi per chi vive al Lido, possano migliorare».

Due decessi al Lido in pochi mesi, lo scorso dicembre la morte di Mattia Coada di 8 anni, pochi giorni da quello di Elettra. La cittadinanza è pronta a mobilitarsi. Nella pagina facebook "Vogliamo un nuovo Lido di Venezia", Nicoletta Grasselli ha lanciato una raccolta di firme per chiedere che al Lido venga garantito un vero e proprio pronto soccorso, in particolare per i bambini, e non un semplice punto di primo intervento. Per un pronto soccorso è però necessario che vi sia alle spalle un ospedale. La petizione chiede complessivamente, un potenziamento dei servizi, soprattutto nel periodo estivo con la presenza fissa dell'elisoccorso. Grasselli ha chiesto aiuto al consigliere di municipalità del Lido e Pellestrina, Angelo Sabato, e al commercialista Raffaele Ambruoso, componente dell'aeroporto "Nicelli" per chiedere massima diffusione a questa mobilitazione. E le firme stanno arrivando copiose. La programmazione sanitaria è di competenza della Regione Veneto e attuata poi dall'Ulss 3 Serenissima. L'ospedale San Camillo, si è messo a disposizione, in caso di richiesta, per attivare anche un pronto soccorso, operativo 24 ore su 24, con anche la piazzola per l'elicottero già operativa all'interno dell'Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico degli Alberoni. Eventualmente anche in sinergia con i servizi operativi al monoblocco.