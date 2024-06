LIDO - "Un sabato qualunque 8:45". Termina così il post che mamma Emili ha fatto per ricordare la sua Elettra Friselle, la bimba di 18 mesi morta sabato scorso, soffocata da un tappo di un tubetto di dentifricio. Un sabato che ha per sempre cambiato la vita di Emili e Ivan, il papà di Elettra.

"Niente come la morte e l’ amore hanno la forza di muovere i nostri sentimenti nel profondo, o spingerci a fermarci un attimo, riflettere su chi siamo, contemplare la vita, la morte - scrive Emili - La morte non è niente, io sono sempre io, tu sarai sempre la nostra bambina, l’amore della nostra vita, quello che eravamo l’una per l’ altra non cambierà.

Non cambiare tono di voce, continua a ridere di quello che ci faceva ridere.

Sei stata la più grande maestra di vita che si potesse desiderare, il sogno diventato realtà, l’angelo biondo con gli occhi azzurri più belli che io abbia mai visto.

Che tu possa essere la nostra più grande maestra anche nella morte, apri la strada, accendi i cuori uniscici tutti nel tuo ultimo insegnamento, un esempio per un'intera comunità, una fiamma che non si spegne ma che arde e arderà per sempre".

APPROFONDIMENTI Napoli, bimba morta a 3 anni dopo tre ricoveri: caso riaperto Incidente a Clusone, morta una bambina di 8 anni Neonata trovata sugli scogli: «Lo zaino dell'orrore portato via terra»

Un ultimo straziante saluto in attesa che la Procura conceda il nulla osta per il funerale.

La Procura della Repubblica ha deciso di bloccare il funerale della piccola, aprire un fascicolo e disporre l'autopsia per accertare le cause della morte. Quello che il pubblico ministero Stefano Buccini vuole chiarire, dopo essere entrato in possesso della documentazione clinica e delle informazioni sui soccorsi, è cosa è accaduto tra venerdì mattina, giorno nel quale Elettra ha ingoiato il tappo di dentifricio, e sabato quando è morta in ospedale a Padova, dove era giunta in condizioni disperate. Chiarire, insomma, se Elettra poteva essere salvata.

Elettra Friselle morta a 18 mesi soffocata da un tappo. La Procura blocca i funerali: indagini sulla catena dei soccorsi e gli ultimi istanti

La piccola era stata portata in auto dai genitori al pronto soccorso del Lido. Qui era stato allertato l'elsoccorso di Treviso, che però non è potuto decollare per un guasto al motore. La piccola era giunta a Padova con un secondo elicottero: subito ricoverata in rianimazione pediatrica e attaccata a un macchinario, ha lottato tutta la notte per sopravvivere. Ma non ce l'ha fatta: troppo il tempo trascorso senza ossigeno. Sabato mattina alle 8.45 è volata via.