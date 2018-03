Elezioni2018, schede sbagliate in un seggio a Roma: considerate valide

In 36 hanno votato su schede sbagliate, ovvero con i nomi dei candidati alla Camera di un latro collegio. È successo nel seggio 2167 di Via Micheli 29 a Roma, nel quartiere Parioli, dove a segnalare l'errore é stato un cittadino che ha avvisato la presidente di seggio che ha sospeso le operazioni di voto, svuotato l'urna, preso le nuove schede corrette e iniziato nuovamente le operazioni. Disponendo di ricontattare i 36 elettori per farli rivotare.



Poi è invece arrivata l'indicazione di considerare valide le schede del sesto collegio, per cui le schede sbagliate sono state rimesse nell'urn. Erano stati chiamati 5 elettori a rivotare ma dopo l'indicazione della prefettura non è stato necessario.



Il collegio interessato è quello dove sono candidate all'uninominale per la Camera dei Deputati, tra le altre, la ministra per la Pubblica Amministrazione Marianna Madia per il Partito Democratico e Giovanna Maria Seddaiu di Liberi e Uguali. La quale spiega: «Questa mattina sono state consegnate le schede della Camera con indicazioni del collegio Roma01 e non Roma 02 quindi gli elettori si sono trovati una scheda non corrispondente al proprio collegio. Hanno votato e adesso sono stati ricontattati. Due elettori sono già tornati e ora in giornata si stanno ricontattando gli altri elettori - riferisce Seddaiu -. Un errore dovuto alla consegna da parte dell'ufficio centrale. Speriamo sia un caso isolato. Per il momento cerchiamo di capire se è un caso della sezione 2167, poi se verifichiamo che ci sono altri casi a quel punto valuteremo cosa fare. Non mi sento danneggiata io, quanto piuttosto gli elettori».

