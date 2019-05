Elezioni, domande sugli «impresentabili»: cronista cacciato e insultato

Interpellato sulla sua presenza nella lista degli «impresentabili» stilata dall'Antimafia, venerdì scorso l'eurodeputato Salvatore Cicu ha risposto a un giornalista sardo, Simone Spiga, «con una raffica di insulti triviali, minacciando poi di cacciarlo via fisicamente». Lo denunciano in una nota congiunta la Federazione nazionale della Stampa e l'Associazione della Stampa sarda.



«È deprimente, in un momento che vede l'informazione italiana sotto il violento attacco dei clan e dell'estremismo, dover difendere il diritto di cronaca anche dalle intemperanze di un rappresentante delle istituzioni, un politico e un uomo di legge che dice di ispirarsi ai valori del liberalismo e durante la sua lunga carriera ha più volte giurato fedeltà a una Costituzione che all'articolo 21 tutela la libertà di stampa - si legge nel comunicato - L'episodio non può restare uno sgradevole problema personale del nostro collega: chi insulta un giornalista perché ha osato fare una domanda insulta tutta la nostra comunità professionale».



La Federazione e l'Assostampa sarda, nel deprecare il fatto, si impegnano a segnalarlo ai vertici del Ppe, «perché valutino quanto i modi e gli atteggiamenti di Salvatore Cicu siano da considerarsi presentabili in una famiglia politica che si richiama a De Gasperi e Adenauer».

Lunedì 27 Maggio 2019, 19:06

