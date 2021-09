Movida, la folle notte del trapper Elia 17 Baby: dagli insulti alla rissa nel locale

Lanci di posacenere, insulti e una rissa con alcuni spagnoli a Villa Borghese. Il trapper Elia 17 Baby, all’anagrafe Elia di Genova, torna a far parlare di sé, dopo l’arresto per spaccio, lo scorso mese di marzo, in seguito al ritrovamento, a casa sua, di armi e 1500 dosi di droga. Una notte folle, raccontata, in parte, sui canali social, suoi e delle persone che hanno assistito agli eventi a cui ha preso parte il trapper, classe 1996, più...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati