Elisa Pomarelli, l'assassino condannato a 20 anni. La sorella: «Meritava l'ergastolo, questa non è giustizia»

Vent'anni di carcere per aver strangolato una giovane ragazza, averne gettato il corpo in mezzo ai boschi e aver tentato di non farsi prendere dai carabinieri scappando in mezzo ai boschi per due settimane. Così, in tribunale a Piacenza, si è conclusa la vicenda giudiziaria di Massimo Sebastiani, l'operaio 47enne di cui le cronache si occuparono ampiamente alla fine dell'agosto del 2019, quando scomparve nel nulla insieme all'amica del cuore Elisa Pomarelli, 28 anni di Piacenza.

APPROFONDIMENTI LA CONFESSIONE Elisa Pomarelli, Massimo Sebastiani confessa: «Ecco... PIACENZA Elisa, uccisa dall'amico un anno fa: la burocrazia blocca ancora...

Elisa, uccisa dall'amico un anno fa: la burocrazia blocca ancora i funerali

Elisa Pomarelli, Massimo Sebastiani confessa: «Ecco perché l'ho uccisa»

​Elisa Pomarelli, l'assassino condannato a 20 anni

Man mano che passavano i giorni, però, i carabinieri avevano sempre più la certezza che la ragazza fosse stata uccisa, e che lui si stesse nascondendo tra i boschi delle colline piacentine, come una sorta di Rambo. Quando ai primi di settembre venne finalmente catturato in un cascinale, dopo giorni vissuti all'addiaccio, l'ipotesi investigativa dell'omicidio della giovane divenne ben presto una realtà oggettiva. Elisa, della quale lui si era invaghito ma che non corrispondeva al suo sentimento, era stata strangolata nel pollaio della casa dello stesso Sebastiani dopo un litigio, e il suo cadavere era stato abbandonato in mezzo ai boschi e gettato in un cumulo di vegetazione in fondo a una scarpata dove venne rinvenuto qualche tempo dopo. La morte di Elisa, giovane e bella, sconvolse tutti e aprì anche un acceso dibattito su questo femminicidio per mano di uno da cui nessuno se lo sarebbe mai aspettato.

Le reazioni

«Sebastiani avrebbe meritato l'ergastolo, la giusta pena era questa. Non mi avrebbe tolto il dolore che c'è sempre ma comunque vent'anni sono pochi. Questa non è giustizia» ha detto Debora, sorella della vittima, fuori dal tribunale di Piacenza dopo la lettura della sentenza. Il processo, durato alcuni mesi, è stato celebrato con il rito abbreviato che prevede uno sconto sulla pena. In contemporanea, sempre nello stesso tribunale, è arrivata anche un'altra sentenza, sempre per un femminicidio. In questo caso però, davanti a una corte di Assise, la sentenza è stata di ergastolo. Il fine pena mai è stato deciso per Abdelkrim Foukahi, marocchino, che nel maggio del 2019 aveva brutalmente ucciso in casa a coltellate la moglie Damia El Essali, cercando poi anche lui di scappare insieme ai figli piccoli. Anche in questo processo, così come in quello di Sebastiani, tra le parti civili figurava, oltre alla famiglia, anche il centro antiviolenza «La città delle donne, telefono rosa Piacenza».