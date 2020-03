Va al lavoro anche in quarantena, Elisabetta muore nello schianto in auto: domani era il suo compleanno

Incidente mortale questa notte. A perdere la vita una ragazza, Elisabetta De Vitis, di Vernole (in Puglia): domani sarebbe stato il suo compleanno, avrebbe compiuto 26 anni. La ragazza stava percorrendo la Vernole-Castrì ieri sera tardi quando, per motivi in corso di accertamento, ha perso il controllo della sua vettura, schiantandosi contro un muretto. La ragazza stava tornando a casa dopo aver lavorato in una pizzeria d'asporto di Castrì.



La sua auto, una Fiat Punto, è stata notata solo questa mattina da un'automobilista di passaggio che ha subito dato l'allarme. Nell'incidente, al momento, non risultano coinvolti altri mezzi. Su posto sono intervenuti carabinieri, vigili del fuoco e 118.