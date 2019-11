M5S, l'ex ministra della difesa Elisabetta Trenta mantiene la casa di rappresentanza: è stata assegnata al marito militare

Ultimo aggiornamento: 09:11

Un privilegio degno della casta? È questo il quesito che in molti si pongono dopo l'articolo di Fiorenza Sarzanini sul Corriere della Sera in cui la giornalista del quotidiano milanese racconta il presunto privilegio di cui godrebbe l'ex ministra della difesaSecondo quanto ricostruito dal Corriere, infatti, la ex ministra, pur non ricoprendo più alcun ruolo pubblico, abiterebbe ancora la casa che le fu assegnata nel centro di Roma nel momento in cui fu nominata ministra della difesa del Governo Conte I. La ministra, che è sposata con un militare, sarebbe riuscita a far assegnare l'abitazione a suo marito, riuscendo così a rimanere a vivere, insieme al suo consorte, in quella che nell'articolo viene descritta come unaSempre secondo la ricostruzione del quotidiano meneghino, inoltre, la ministra avrebbe già una casa di proprietà nella Capitale, dove avrebbe vissuto con la famiglia fino al momento di diventare ministra. Dopo la nomina, si apprende, avrebbe fatto richiesta di una casa, che le sarebbe stata assegnata proprio nei pressi del ministero, vicino San Giovanni in Laterano.Scrive il Corriere che «il livello 1 di dimora attribuito al momento di scegliere la casa per la ministraa quello previsto per l’incarico e il grado del suo consorte» cosa che spinge la giornalista a non escludere «che la magistratura contabile sia chiamata a valutare eventuali danni erariali e quella ordinaria debba verificare la regolarità della procedura di assegnazione».Ovviamente senza contare la reazione degli elettori e dei dirigenti del M5S che da sempre si è definito un movimento contro i privilegi della casta.